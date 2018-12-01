Военные ООС уничтожили 4 боевиков
Количество обстрелов боевиков в зоне ООС резко уменьшилась – 6 раз за сутки.
А все условия для ближних боев создает погода. Туманы, дожди, слякоть – идеально для подходов штурмовых групп. Этим боевики и пользуются. Днем можно разглядеть огневые точки оккупационной армии.
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По характеру выстрелов, военные научились различать: работает местный дилетант или хорошо обученный российский профи. У последних – оружие, способное попасть по украинским позициям с расстояния 2 км.
Армейцы в ответ не молчат. По данным разведки ночью уничтожены четыре боевика. А по признаниям самих оккупантов, террористические войска ежегодно теряют на донбасском фронте батальон боевиков.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина ограничила иностранцам въезд на Донбасс.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!