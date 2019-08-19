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Военные РФ в Африке: британский Генштаб готов противостоять группе Вагнера

Великобритания готова противостоять распространению военного влияния России в Африке. Об этом заявил глава британского Генштаба Ник Картер.

В последнее время все чаще появляются сообщения о деятельности в Африке так называемой частной армии россиян, известной как группа Вагнера.

Картер убежден, помешать этому можно, разместив небольшие элитные отряды для борьбы с терроризмом.

Глава британского Генштаба подчеркнул, россияне стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свое видение за истину. Они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них лучший союзник, чем страны Запада.

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Поэтому британская армия должна модернизироваться, применяя современные технологии и методы ведения войны.

К слову, прошел ровно месяц перемирия, которое террористы традиционно не соблюдают. За эти четыре недели, по официальной информации, в боях погибли 9 наших воинов.

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