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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Военные, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Не задумываясь, военнослужащий ВСУ Виталий сразу говорит о главном:

Постоянно прятаться даже если что-то свистит и ты уверен, что это летит не в тебя.

Остальные твердят, копать. Боец Мирослав отмечает, окопы спасают жизнь. Так что чем глубже окопы, тем лучше.

А чтобы не потерять ориентировку сразу после взрыва, помогут даже наушники. Они полностью прилегают к ушам, приглушают очень громкие звуки, а тихие, напротив, усиливают.

українські військові, Факти ICTV, Фронт
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