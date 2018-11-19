Военные сорвали операцию вражеской ДРГ на Светлодарской дуге

К Дебальцевому рукой подать, но преодолеть даже это расстояние сейчас невозможно. Уже через несколько километров пути начинается линия фронта.

Светлодарская дуга – именно здесь проходит административная граница между Донецкой и Луганской областями. И последние несколько лет актуальна другая граница – так называемая линия разграничения между украинскими военными и незаконными вооруженными формированиям. Время от времени боевики пытаются ее нарушить. На выходных наши бойцы засекли группу вооруженных мужчин.

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Операцию боевики пытались провести под утро – вспоминает боец ​​по кличке Иванович. Рассчитывали на усталость наших армейцев после долгой, уже почти зимней ночи.

ДРГ боевиков удалось отогнать. И бойцы признаются – в основном у них позиционная война, продолжается на Донбассе уже несколько лет. Расстояние до врага большое, поэтому на первый план выходит артиллерия и крупнокалиберное стрелковое оружие. Львиная доля этого подразделения еще в прошлом году защищала Авдеевскую промку, поэтому к новым боевым особенностям вблизи Дебальцево пришлось привыкать.

К слову, искусственные очереди и платный проезд: боевики блокируют КПП.

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