Военный багги по цене евробляхи: как в Украине создают транспорт для передовой

С началом полномасштабного вторжения Россия поставила на паузу бизнес черкасского предпринимателя Василия Сависко, но он переориентировался на производство транспорта для наших бойцов на передовую. Теперь он производит легкие, маневренные и надежные багги.

Военный жук у наших защитников пользуется популярностью — заказывают разведчики, штурмовые бригады, а также ССО.

Впрочем, производство не делается с нуля — для создания транспорта военным пригодился ВАЗ2108. Это отличный донор, с которого берутся основные компоненты, включая двигатель, колеса и ходовую.

На один полноценный багги уходит около полтора донора — от каркаса до готового транспорта уходит всего неделя.

— Автомобиль сделан маневренным, тихим и быстрым, — заявляет автомеханик Игорь Демьяненко.

За границей цена на военный багги стартует от $10 тыс. — украинские мастера принялись сами их создавать. Первый купили для примера, а первый украинский создали для разведчиков. Себестоимость нашего аналога в 3 раза меньше — $3-4 тыс.

— В эту сумму входит закупка металла, лазерная резка, трубы, аренда помещения, электроэнергии, коммунальные платежи и заработная плата, — рассказывает предприниматель Василий Сависко.

Впрочем, рынок легковых подержанных авто в Украине все еще очень слаб — украинцы тратят около 4 млрд грн в месяц, что намного меньше, чем в условиях нулевой растаможки.

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