Военный эксперт: у РФ один козырь – она всегда воевала количеством

Россия демонстрирует желание воевать дальше. Она будет пытаться выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей, а на Юге Украины – на границы Херсонской области.

Президент РФ Владимир Путин продолжит перебрасывать в Украину все имеющиеся ресурсы, чтобы просто продолжать войну. В то же время замораживание этой войны маловероятно.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он объяснил, что не может одно государство фактически воевать против всего мира. И воевать не только в форме реальных боев на фронтах, но и в плане ресурсов.

— Нужно понимать, что чем больше растет поддержка Украины со стороны США и около 40 стран, которые недавно встречались на авиабазе Рамштайн, преимущество (и победа в будущем) будет на нашей стороне. Но для этого нужно пройти еще определенные этапы, – заявил эксперт.

По словам Александра Мусиенко, следует понимать, что есть определенные стадии, по которым развиваются события российско-украинской войны. Сейчас мы на стадии того, что РФ аккумулировала все возможные ресурсы и бросает их в бой. Задача украинских сил обороны на этом этапе – сдержать это масштабное наступление на участке около 500 км восточного фронта, нанести врагу серьезные поражения и потери.

Военный эксперт объясняет, что после этого может наступить вторая стадия, которая заключается в том, что у украинских военных могут появиться возможности, чтобы по определенным направлениям продвигаться и переходить в контратаку.

– Российская армия всегда так воевала, у них козырь один. Они воюют, пытаясь давить количественными показателями. РФ бросает в бой все новые и новые подразделения, используя ресурсы живой силы, которая у них есть, а также пытаясь сейчас поднимать со складов и арсеналов ту технику, которая у них еще есть, в том числе и устаревшую, — объяснил Мусиенко.

На днях директор национальной разведки США Эврил Хэйнс сообщила, что следующий шаг президента РФ будет трудно предусмотреть потому, что амбиции Путина не соответствуют текущей мощности вооружений России. В то же время она не исключает дальнейшей эскалации на фронте.

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