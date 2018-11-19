Военная палатка, шины и возмущенные люди: протест в Смеле

Военная палатка, шины и возмущенные люди – в Смеле, которая дольше всех страдала без тепла, жители снова перекрыли дорогу в направлении Киева. Они требуют у Нафтогаза Украины подписать договор с местным коммунальным предприятием.

Смеляни боятся повышенных тарифов за тепло, мол, на них пытаются перебросить 85,5 млн. грн. долга предыдущего частного предприятия.

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Именно сегодня в городском суде должны были рассматривать дело частного теплоснабженца – бывшее руководство компании обвиняют в присвоении денег, которые люди отправляли за тепло. Однако, один из обвиняемых, защитники и представитель потерпевшей стороны на заседание не явились, поэтому суд перенесли на 3-е декабря.

Люди говорят: застройщик, которому принадлежит котельная, установил общий счетчик и требует подписания коллективного договора. Одесситы против. Специальная комиссия, наконец, начала выяснять ситуацию. Но пока в квартирах холодно.

К слову, в Харькове десятки домов без тепла: люди пикетируют мэрию.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 19:16



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