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Факты / Видео / Украина

Военный парад в Мариуполе: 5 лет освобождения города

В Мариуполе сегодня отмечали 5 годовщину освобождения. В городе состоялся военный парад.

По центральному проспекту прошли бойцы Азова, Нацгвардии, нацполиции и пограничники.

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Мариуполь сегодня вблизи передовой, и практически каждую ночь там слышны отголоски взрывов. Но, к счастью, жителям удается жить обычной жизнью и только со страхом вспоминают страшные времена оккупации.

К слову, на Светлодарской дуге сохраняется напряжение.

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