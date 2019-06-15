Военный парад в Мариуполе: 5 лет освобождения города
В Мариуполе сегодня отмечали 5 годовщину освобождения. В городе состоялся военный парад.
По центральному проспекту прошли бойцы Азова, Нацгвардии, нацполиции и пограничники.
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Мариуполь сегодня вблизи передовой, и практически каждую ночь там слышны отголоски взрывов. Но, к счастью, жителям удается жить обычной жизнью и только со страхом вспоминают страшные времена оккупации.
К слову, на Светлодарской дуге сохраняется напряжение.
2019-06-15
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