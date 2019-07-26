Уикенд в Амстердаме: что посмотреть и чем заняться

Амстердам называют второй Венецией. Там тысячи мостов, 90 островов да и посмотреть есть на что.

Амстердам – ​​город вкусной еды, велосипедистов и невероятной архитектуры. Центральный вокзал – не просто станция, а настоящая диковинка. Зданию более 130 лет. Как и большинство домов в городе, вокзал построен на деревянных сваях. Говорят, что их более 8,5 тыс.

Неподалеку – главная площадь города – Дам. Ее так назвали в честь бывшей дамбы через реку Амстел. Здесь и музей восковых фигур мадам Тюссо, готическая церковь и Королевский дворец.

Поражают туристов не столько узкие улочки города, а покосившиеся дома – их специально так строили, чтобы было легче поднимать груз наверх. Все потому, что в древности почти каждый житель занимался торговлей. Склады обустраивали на последних этажах. Поэтому всюду на домиках крючки.

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Амстердам – ​​лидер по количеству музеев.

Сейчас их аж 52. Но больше всего интереса у туристов вызывает известный квартал красных фонарей – проституция легализована и разрешена только здесь. И снимать на видео или фото женщин – запрещено. Всюду камеры наблюдения и полиция. В бюджет женщины платят налоги – 33% от прибыли.

А еще в Амстердаме можно поднять настроение даже в плохую погоду. Кофешопы – заведения, где можно легально приобрести легкие наркотики. Но будьте осторожны в поисках нового и необычного.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Амстердаме демонтировали любимую инсталляцию туристов.

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