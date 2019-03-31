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Факты / Видео / Украина

Окна участков заложены мешками: как голосовали в зоне ООС

По графику в 8 утра более тысячи участков в Донецкой области начали работу. Несмотря на выходной день у столов регистрации одной из УИК Курахово сразу очереди. Члены участков жалуются – после голосования повезут бюллетени в ОИК в Марьинку, что за сотни метров от передовой. Но работу никто не оставил.

Марьинка – одно из многочисленных городов Донбасса где 5 лет назад выборы президента не состоялись из-за российской оккупации. Но сейчас здесь украинская власть, поэтому каждый житель города снова имеет право голоса.

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Окна местной школы, где сразу два избирательных участка, до сих пор заложены мешками, чтобы в случае обстрела не пострадали люди.

Все военные, привлеченные к проведению операции объединенных сил, также проголосовали на выборах. Для этого штабом ООС было организовано 79 спецучастков, которые располагались в армейских палатках. С передовой бойцов привозили небольшими группами, чтобы не обнажать фронт.

Параллельно с подсчетом голосов на фронте снова зашумит война. Сегодня уже зафиксировано обстрел вблизи Лебединского.

К слову, разглашение результатов голосования: полиция проверяет политические партии.

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