Виллы возле итальянского озера Комо: чем интересны и сколько стоит вход

Виллы возле итальянского озера Комо – наиболее зрелищные в мире. Там владеют поместьями Джордж Клуни, Ричард Брэнсон и Сильвио Берлускони. Там снимают голливудские фильмы, среди которых и современный Джеймс Бонд. Но хватает на Комо и вилл, куда попасть можно за символические деньги и увидеть, как жила средневековая итальянская аристократия.

Вилла Карлотта – настоящая жемчужина города Тремеццо, открыта для всех желающих. Белоснежное сооружение возвели в конце XVII века для миланского банкира. Следующий владелец превратил здешние сады в романтический парк.

Позже высадили джунгли из бамбука. В жару тенью потешит аллея лимонов и мандаринов. Ими даже можно угоститься. Весь этот ботанический рай требует немалого внимания. Здесь и свадьбы отпраздновать можно. Все имение вам не отдадут, но часть сада – запросто.

Внутри виллы – отдельный мир искусства. Скульптуры и уникальная галерея, что в свое время принадлежали другу Наполеона. Романтические Амур и Психея от Адамо Тадолини и знаменитый Последний поцелуй Ромео и Джульетты. Автор – Франческо Айец.

Сегодня этот роскошный особняк государственный. За вход – 10 евро.

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На другом берегу Комо станция Варенна с виллой Монастеро. Здание расположено на краю озера. Сначала это был монастырь, построенный в XIII веке. Через несколько столетий его закрыли, дальше имение выкупили богачи, превратив в роскошную виллу. Каждая новая эпоха добавляла свои элементы, но атмосфера прошлого не изменилась.

Сейчас здесь часто организуют бизнес-события, конференции. И главное – частные праздники. Но чаще всего туристы на Комо ищут уединения и уют.

Дополнительные приключения – это прогулка на катере. Именно так можно изучить берега озера. Немало роскошных имений видно только из воды, они закрыты для туристов.

За день там можно посетить минимум две виллы. Каждая будет уникальна своей историей, архитектурой и километровыми садами. Однако настоящая жемчужина севера Италии – это озеро Комо. Оно и создает эту сказочную атмосферу.

К слову, Факты ICTV рассказывали об отдыхе в Италии.

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