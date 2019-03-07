Виртуальный фронт Путина. Как работают российские тролли в Украине

Россия пытается всеми силами расшатать ситуацию в Украине. Создать хаос и представление, что мы не способны провести выборы – главная цель Путина. И поэтому он активизировал виртуальный фронт.

Фабрика российских троллей в Украине впечатляющая. Российские спецслужбы пристально мониторят ситуацию в Украине, чтобы понять, на каких проблемах можно сыграть.

Прежде всего, это касается армии, церкви, а теперь и выборов. В соцсетях не только подогревают напряжению общества, там ищут и исполнителей агрессии.

Под ударом, прежде всего лидеры социальных мыслей – волонтеры, журналисты, политики и военные. Схема проста. Создают страницу-клон публичного человека, наполняют фотографиями, постами, а затем жалобами блокируют настоящего пользователя, и уже тогда фейковая страница делает свое дело.

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Еще один способ воздействия на общественное мнение, это легальная попытка купить ваш аккаунт.

В первый месяц вы получаете по 300 грн за сдачу аккаунта, за второй по 2500 грн, за третий месяц по 5000 грн, дальше каждый месяц по 5000 грн, что за год составит 52 тыс. 800 грн.

Вам предлагают заработать деньги, в обмен на логин и пароль от вашей страницы. И тогда вполне легально могут распространять информацию, выгодную России, от вашего имени. Но будьте осторожны. Например, за призывы к свержению конституционного строя грозит от 5 до 10 лет. Спецслужбы обнаружили за 4 года почти полсотни таких завербованных в соцсетях украинцев.

Поэтому получая легкие деньги или выходя на радикальные акции, оценивайте, не станете ли вы игрушкой в ​​кремлевских руках.

Ранее Факты ICTV писали, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам с территории России.

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