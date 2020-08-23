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Вирус придумали, вакцина против него — бессмысленна: почему люди не верят в Covid-19

Украинцы массово игнорируют все рекомендации медиков — не носят маски, не соблюдают дистанцию. Некоторые люди считают, что коронавирус — это выдумка. Медиками точно знают, что вирус не выдумка, и легкомысленное отношение приводит к самому страшному.

По последней статистике ВОЗ, которую подтверждают и украинские медики, молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет в настоящее время все чаще инфицируются Covid-19.

Кроме того, что увеличиваются риски заболеть самому, никуда не исчезает угроза инфицировать других. Но и статистику, и призывы медиков люди игнорируют.

В столице уже начали готовить вторую очередь медучреждений, есть нехватка персонала, и если статистика и дальше будет расти, это может обернуться настоящим коллапсом и трагедией.

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Вирус придумали, поэтому и вакцина против него тоже бессмысленна. Так думают 42% украинцев. В начале августа соответствующий соцопрос провели работники Киевского международного института социологии. На вопрос будет ли человек делать прививки против коронавируса бесплатно, одобренную ВОЗ, почти половина ответили — нет.

Психологи говорят, такое явление вроде подросткового периода, когда человек отрицает очевидное, потому что его активно пытаются в этом убедить. Самый действенный способ, чтобы каждый поверил в существование проблемы — лично с ней столкнуться.

Коронавирус в Украины 23 августа

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине зафиксировали 104 958 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 987 инфицированных Covid-19.

Всего зарегистрировали 2 271 случай смерти вследствие коронавирусной инфекции, за время пандемии выздоровели 52 235 украинцев.

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