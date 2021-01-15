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Веерные отключения света в Украине не планируются — Укрэнерго

В Украине не планируются так называемые веерные отключения света.

В национальной энергетической компании Укрэнерго заверили, что аварийных отключений для потребителей не планируется, также не будут ограничиваться мощности для промышленных предприятий.

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Так в компании отреагировали на информацию, которая в последние дни распространяется в интернете. Будто бы запасы угля на складах украинских тепло-электростанций всего за неделю сократились на 13%.

В Укрэнерго заверили, что несмотря на резкое снижение температуры, из-за чего существенно возрастает нагрузка на энергосистему, ситуация вполне контролируемая и так называемых веерных отключений не будет.

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