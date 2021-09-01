Візит Зеленського в США: які можуть бути результати зустрічі

В эти минуты проходит встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в овальном кабинете Белого дома. Зеленский отмечал, что беседа будет серьезная — о безопасности, войне и экономике.

По итогам опубликуют заявление с общими позициями двух сторон. Однако политологи и зарубежные СМИ считают, что особых сенсаций и прорывов ожидать не стоит. Но беспрекословно — встреча с Байденом — это очень значимое событие как для Украины, так и для самого президента Украины.

Между тем в Вашингтоне глава нашего государства уже представил План трансформации Украины, встретился с директором NASA, а Укроборонпром заключил три сделки на сумму два $2,5 млрд.

Кульминация визита Зеленского в США — переговоры с глазу на глаз с Байденом. Среди главных тем — российская агрессия против Украины и возвращение оккупированных территорий.

Что касается Плана трансформации Украины, то он содержит 80 проектов на общую сумму $277 млрд. В плане изложено видение того, какой должна стать Украина через 5-10 лет. В частности, в вопросах энергетической безопасности и “зеленой трансформации”, аграрной сферы, инфраструктуры, построения правового государства.

Накануне украинская делегация обсуждала вопросы энергетики. Главная тема — угрозы из-за запуска Северного потока-2. США понимают, что Россия может использовать газопровод как геополитическое оружие, поэтому внимательно отслеживать шаги Москвы и вероятное давление на Украину.

Отдельная договоренность — о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС по американской технологии. Общая стоимость — до $30 млрд. До сих пор все атомные станции строили по советским технологиям, а большую часть ядерного топлива поставляла Россия. Сейчас наше государство уже начинает получать американский атомный энергоноситель, и усиливает независимость от Москвы.

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