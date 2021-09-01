Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Візит Зеленського в США: які можуть бути результати зустрічі

В эти минуты проходит встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в овальном кабинете Белого дома. Зеленский отмечал, что беседа будет серьезная — о безопасности, войне и экономике.

По итогам опубликуют заявление с общими позициями двух сторон. Однако политологи и зарубежные СМИ считают, что особых сенсаций и прорывов ожидать не стоит. Но беспрекословно — встреча с Байденом — это очень значимое событие как для Украины, так и для самого президента Украины.

Между тем в Вашингтоне глава нашего государства уже представил План трансформации Украины, встретился с директором NASA, а  Укроборонпром заключил три сделки на сумму два $2,5 млрд.

Кульминация визита Зеленского в США — переговоры с глазу на глаз с Байденом. Среди главных тем — российская агрессия против Украины и возвращение оккупированных территорий.

Что касается Плана трансформации Украины, то он содержит 80 проектов на общую сумму $277 млрд. В плане изложено видение того, какой должна стать Украина через 5-10 лет. В частности, в вопросах энергетической безопасности и “зеленой трансформации”, аграрной сферы, инфраструктуры, построения правового государства.

Читайте
Встреча Зеленского и Байдена в США - трансляция

Накануне украинская делегация обсуждала вопросы энергетики. Главная тема — угрозы из-за запуска Северного потока-2. США понимают, что Россия может использовать газопровод как геополитическое оружие, поэтому внимательно отслеживать шаги Москвы и вероятное давление на Украину.

Отдельная договоренность — о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС по американской технологии. Общая стоимость — до $30 млрд. До сих пор все атомные станции строили по советским технологиям, а большую часть ядерного топлива поставляла Россия. Сейчас наше государство уже начинает получать американский атомный энергоноситель, и усиливает независимость от Москвы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский передал Байдену список из 450 удерживаемых РФ украинцев
Зеленский передал Байдену список из 450 удерживаемых РФ украинцев
У США и Украины общие ценности — Байден
У США и Украины общие ценности — Байден
Мы потеряли 15 тыс. лучших людей: Зеленский о войне на Донбассе
Мы потеряли 15 тыс. лучших людей: Зеленский о войне на Донбассе
Убили братьев дедушки и всех родных: Зеленский рассказал о жизни своей семьи во времена Холокоста
Убили братьев дедушки и всех родных: Зеленский рассказал о жизни своей семьи во времена Холокоста
В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена
В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена
С нетерпением жду встречи с Зеленским в Белом доме — Байден
С нетерпением жду встречи с Зеленским в Белом доме — Байден
В МИД уже работают над визитом Байдена в Украину — Кулеба
В МИД уже работают над визитом Байдена в Украину — Кулеба
Встреча с Байденом и представителями бизнеса: график Зеленского в США 1 сентября
Встреча с Байденом и представителями бизнеса: график Зеленского в США 1 сентября
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка