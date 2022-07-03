Визовый режим для россиян: сколько граждан РФ уже подали документы на въезд в Украину

С 1 июля для россиян введен визовый режим пересечения границы с Украиной. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в разговоре с ведущим канала ICTV Вадимом Карпьяком в рамках эфира национального телемарафона рассказал, что пока ни один гражданин РФ не получил соответствующий документ, позволяющий ему въезжать на территорию нашего государства.

– Мне не известно, чтобы кто-то из граждан Российской Федерации даже подавался для получения визы. Отмечу, что субъектами информационного взаимодействия во время проверки лиц, планирующих получить визу, есть Министерство иностранных дел, пограничники, Национальная полиция, Миграционная служба. Мы обязательно будем проверять, кто к нам едет, с какой целью и не представляют ли эти лица угрозу интересам нашего государства, — рассказал Андрей Демченко.

Также он отметил, что у россиян могут быть временные или постоянные виды на жительство. С этими документами граждане РФ тоже могут пересечь границу Украины. Однако даже в этом случае этих людей будут проверять по законодательству — не представляют ли они угрозу нашей стране и нет ли у них запрета на въезд.

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