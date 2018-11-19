Власть против автомобилистов: бензиновые протесты во Франции

Протестуют против цен на бензин во Франции. Митинги переросли в противостояние с полицией. Почти полтысячи пострадавших. Один человек погиб. Женщина попала под колеса автомобиля, который въехал в толпу.

Во Франции противостояние: власть против автомобилистов. Одетые в желтые жилеты участники акций блокируют дороги. Граждане возмущены подорожанием бензина на 15%, а дизеля аж на четверть. Считают, это из-за слишком высоких налогов.

На разгон митингующих отправили полицию. В столкновениях пострадали более 400 человек.

Однако протестующие отступать не собираются, к протестам присоединяется все больше французских городов. Планируется устраивать акции пока власть не пойдет на уступки. Цена на бензин во Франции – сейчас почти 50 гривен за литр.

Ранее Факты ICTV писали, что происходит в США с мигрантами.

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