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Факты / Видео / Украина

Попасть в цель с расстояния 800 метров: ночные тренировки ВСУ на Донбассе

На Донбассе бойцы ВСУ проводят ночные тренировки. Здесь испытывают не технику, а ловкость личного состава.

Бойцы должны попасть в цель, расположенную в 800 метрах. Должны сделать 10 выстрелов, соответственно, от точности каждого из них – зависит итоговая оценка.

Пока на фронте хоть и условно, но все же перемирие, у бойцов больше времени для тренировок – рассказывает заместитель комбата.

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Чтобы в реальном бою были хорошие результаты, мастерство следует довести до автоматизма. Поэтому тренируются бойцы минимум дважды в неделю.

Напомним, четверо военных на Донбассе погибли из-за обстрела из гранатомета с прикрученной миной 82 мм миномета.

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