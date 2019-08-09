Попасть в цель с расстояния 800 метров: ночные тренировки ВСУ на Донбассе

На Донбассе бойцы ВСУ проводят ночные тренировки. Здесь испытывают не технику, а ловкость личного состава.

Бойцы должны попасть в цель, расположенную в 800 метрах. Должны сделать 10 выстрелов, соответственно, от точности каждого из них – зависит итоговая оценка.

Пока на фронте хоть и условно, но все же перемирие, у бойцов больше времени для тренировок – рассказывает заместитель комбата.

Читайте: Пропаганда в действии: как РФ выдает свои обстрелы на Донбассе за украинские

Чтобы в реальном бою были хорошие результаты, мастерство следует довести до автоматизма. Поэтому тренируются бойцы минимум дважды в неделю.

Напомним, четверо военных на Донбассе погибли из-за обстрела из гранатомета с прикрученной миной 82 мм миномета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.