Внесен в Национальный реестр рекордов: в Киеве презентовали Рушник единства

Ко Дню Соборности в Национальной библиотеке Украины для детей презентовали самый длинный вышитый украинский рушник.

Его длина почти 12 м. Выполнен он в старинной декоративной технике фелтинга – это сочетание валяния шерсти с орнаментами разных этнографических групп Украины.

Рушник внесено в Национальный реестр рекордов. Авторы красивого произведения – студенты и преподаватели Калушского колледжа культуры и искусств.

С Прикарпатья они привезли его в столицу, чтобы в ближайший месяц экспонировать в Национальной библиотеке для детей. Через месяц рушник будет путешествовать по стране дальше.

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