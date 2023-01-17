Внука не стало в один миг… Будь проклят Путин! Рассказы жителей разрушенного дома в Днепре

В последние часы спасательной операции в разрушенном россиянами доме в Днепре из-под завалов чрезвычайники достали тела четырех погибших. Среди них — отец с маленьким сынишкой, младенцу не было даже одного года. За поисковой операцией наблюдал дедушка ребенка.

— Мой внук, которого не стало в один миг. Будь проклят Путин и вся его собачья свита. Ребенок был очень послушным. Таких детей точно нет. Было солнышко, — отметил Николай, который потерял зятя и внука из-за российской атаки.

Дочь Николая, 27-летнюю Екатерину, спасателям удалось вытащить живой на второй день после трагедии. Она уцелела после 20 часов, проведенных под завалами на морозе. Сейчас она в реанимации. В больнице сейчас и 50-летний Олег. В момент удара он с женой был дома в квартире на четвертом этаже.

— Взрыв, вылетели не только стекла, но и рамы, межкомнатные двери. К счастью, мы с женой остались живы. Мы пытались с женой выйти через входную дверь, но ее также заблокировало. Но мы не знали, что там уже и подъезда нет, — поделился житель разрушенного подъезда Олег Валовый.

Супругов снимали лестницей спасатели. Мужчина говорит, что незадолго до прилета ракеты оба вернулись домой — хотели переждать воздушную тревогу, и едва не погибли.

— Попадали, взрывной волной завалило. Жена звала (на помощь, — Ред.). Я понемногу терял сознание. Я слышал огромный шум, сирены, скорые, пожарные, люди что-то кричали, — отмечает житель разрушенного подъезда Олег Валовой.

У Олега рваные раны тела и лица — он в реанимации, а жена сейчас — в травматологии. После разбора завалов от их однокомнатной квартиры ничего не осталось, поэтому семье негде жить.

— Лежишь как обычно в больнице, ждешь возвращения домой. А здесь этого ощущения нет. Понятно, что это страна-террорист. Я поэтому соглашаюсь на интервью, чтобы все знали, что это не война, а терроризм, — убежден житель разрушенного подъезда.

Сейчас в больницах Днепра остается 28 пострадавших. Из них 10 человек — в тяжелом состоянии, среди них и 9-летний ребенок. Сейчас медики только этой больницы спасают жизни 19 жителям разрушенного дома, из них четыре человека — в реанимации.

— Преимущественно это сочетанная травма, черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, брюшной полости, скелетная травма. Обломки бетона, обломки стекла, металлические обломки — все доставали наши врачи из тел, — рассказал заместитель медицинского директора больницы Александр.

Видеорегистратор одной из машин снял, как российская ракета Х-22 попала в многоэтажку. Силу прилета почувствовал на себе 32-летний Александр. Мужчина приехал домой на праздники к родителям, которые живут в одном из подъездов пострадавшего дома.

— Просто какая-то секунда — отец был где-то возле кровати. Я уже проходил на выход и просто момент какой-то громкий выстрел, как в кино подхватывает взрывная волна в слоумоушен (эффект замедления времени, — Ред.). Какая-то секунда и я оказался в коридоре. А отец лицом вниз на кровати, — поделился житель дома Александр Алифанов.

По его словам, самые страшные минуты были после мощного взрыва, когда вышел во двор.

— Первая секунда была просто тишина и туман в комнате, звук долетающего стекла. И я сразу к папе, жив ли он. Я вышел и увидел, что нет дома, видно небо. Самое страшное, что человек бежит к своему дому и видит что это его подъезд — этот страх в глазах. Крики и плач — это было самое страшное, — отметил житель дома Александр Алифанов.

Окна квартиры 29-летней Ксении как раз выходят на разрушенные подъезды. Девушка живет в шестом корпусе поврежденного 18-подъездного дома. Она рассказала, что в момент взрыва дома находилась ее мама.

— Дома была мама — она была с собакой дома. Я была где-то часа через четыре. Мы возвращались с гуманитарной миссией из Херсонщины. Ездили, раздавали гуманитарную помощь. Это просто ад на земле. Мне казалось, что это просто не может произойти с нами, — отметила жительница дома Ксения Башибулар.

Семья Ксении уже во второй раз в жизни переживает трагедию со взрывом. 13 октября 2007 года девушка сама едва не погибла под завалами подъезда девятиэтажки в Днепре, в которой взорвался бытовой газ.

— Мне было 14 лет. Мы должны были праздновать мой день рождения на танцах. Я была на четвертом этаже. Меня сняли одной из первых, потому что я сама себя откапывала, вылезла на окно и ждала, что меня кто-то увидит и снимет, — поделилась жительница дома Ксения Башибулар.

Сейчас Ксения убирает разбитую квартиру, в которой находит обломки российской ракеты.

— Обломок с ракеты нашла вчера в своих вещах. Не один Путин — они все террористы. Я хочу, чтобы все люди на планете знали об этом, делали выводы, действовали, давали нам все оружие и технику, — подчеркнула она.

На четвертые сутки спасатели завершили разбор завалов разрушенных российской ракетой двух подъездов девятиэтажки. Жертвами атаки стали 45 мирных жителей, из них шестеро — это дети. В Днепре состоялось прощание с одним из погибших — известным в Днепре тренером. Без вести пропавшими, по данным Нацполиции, считают 20 человек.

— Сейчас обнаружены фрагменты ракеты, которые предварительно дают возможность для ее идентификации как сверхзвуковой крылатой ракеты типа Х-22. Эта ракета есть только в одном подразделении Воздушно-космических сил РФ — это 52 бомбардировочный полк дальней авиации, — сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину руководство этого подразделения не менялось, что дает основания считать, что именно оно и отдало приказ на удар целей ракетой Х-22.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что разрабатывается несколько вариантов обеспечения пострадавших в Днепре новым жильем. В частности, это выделение материальной помощи для покупки квартиры или предоставление жилья.

— Сегодня рассматриваем вместе с областной и городской властью вариант о выделении при поддержке из государственного бюджета средств для приобретения квартир, готовых помещений, — сказал он.

Сейчас для проживания людей, потерявших жилье, предоставлены места в общежитии. Рядом с местом трагедии развернули пункт несокрушимости — люди могут получить там горячую еду, теплые вещи и необходимые консультации.

Семьям погибших и раненым планируют выделить также и материальную помощь от областных и городских властей. Решение должны принять местные советы на ближайших сессиях, сообщил Тимошенко.

Президент Украины поручил руководству максимально упростить и ускорить оказание помощи пострадавшим, чтобы люди не думали о юридических формальностях и бюрократических процедурах, а как можно скорее начали возвращаться к жизни после трагедии в Днепре.

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