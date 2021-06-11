Вода по колено: ливни уничтожили огороды в селах на Харьковщине

В Харьковской области после мощных дождей затопило огороды в селах — вода стояла по колено и испортила все овощи.

В частности, в Изюмском районе потоки воды смыли асфальт — дорога выглядит как после землетрясения. А в Балаклейском районе выпал град.

По прогнозам синоптиков, ливни не утихнут до следующей пятницы, синоптики прогнозируют также порывистый ветер до 20/с.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 11 июня в Украине из-за непогоды без света остались 47 населенных пунктов в шести областях.

В частности, обесточены 18 сел в Житомирской, семь — в Сумской, по шесть — в Винницкой, Запорожской и Киевской областях, а также четыре — в Луганской. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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