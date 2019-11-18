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Вода уходит. В Венеции после наводнения начали открывать школы и музеи

В Венеции понемногу спадает уровень воды. Площадь Святого Марка снова открыли для туристов. Поэтому Венеция получила некоторую передышку после сильнейшего за последние 50 лет наводнения.

Открылись школы и музеи, а вапоретто снова начали курсировать водами города. Однако, состояние тревоги остается в силе.

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Напомним, ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в Венеции через разрушительное наводнение. Уровень воды составлял почти два метра. Это рекорд с 1966 года. Погибли два человека. Убытки от большой воды уже оценивают в миллиард евро. На помощь бросились сотни волонтеров. Они очищают воды от пластика и помогают спасти редкие музейные экспонаты. Мэр Венеции открыл специальный счет и призвал туристов переводить деньги на ликвидацию последствий наводнения.

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