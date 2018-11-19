Вода отошла от берега на 10 метров: почему мелеет озеро Свитязь

Самое глубокое в Украине и одно из самых популярных среди туристов озеро Свитязь обмелело. Вода в некоторых местах отошла от берега более чем на 10 метров.

Ученые говорят, это вероятно из-за изменения климата, осадков мало, упал уровень грунтовых вод. Но критической ситуацию пока не называют. И надеются, к весне вода снова поднимется.

Местные говорят, где раньше было почти три метра глубиной, сейчас мелководье. Люди достают из песка лодки, где еще месяц назад они были в воде.

Специалисты пока не паникуют – говорят, дожди и снег должны исправить ситуацию.

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Регулировать уровень воды в озере можно было бы с помощью шлюза, через который вода из Свитязя наполняет озера Луки и Перемут. Но он старый и дырявый.

Напомним, десятки архитектурных памятников Одессы разрушает время и равнодушие.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 11:20



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