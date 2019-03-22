Водитель не пытался затормозить: подробности аварии на Дорогожичах

Видео шокировало всю Украину. Дорогожичи. Люди переходят дорогу на зеленый свет. В это время автобус на скорости летит прямо на пешеходов. Двое сразу улетают в сторону, а третью женщину маршрутка протягивает под своими колесами. Пассажирка Вера говорит – водитель внезапно начал набирать скорость.

Среди пострадавших две сестры, сейчас они в больнице. Рассказывают – прежде чем перейти опасный перекресток, огляделись вокруг. А дальше провал в памяти. Одна из них сначала попала в реанимацию. Но ее уже перевели в обычную палату.

Третья пострадавшая женщина до сих пор в реанимации. Водителю маршрутки 38 лет, за рулем – 13. Сначала он оправдывался, что это отказали тормоза, но предварительная экспертиза показала – автобус исправен. Мужчину задержали. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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Об ужасном состоянии маршруток и полную бесконтрольность рынка перевозок в столице Факты рассказывали уже с десяток раз. Мы показывали водителей без документов, как те считают деньги за рулем на большой скорости, которые, заботясь о гривне, сбивают людей и совершают ДТП.

Сама маршрутка в ужасном состоянии. Везде ржавчина, дырявые сиденья. Идем в автобусный парк номер 8, это их водитель сбил людей.

Главный инженер. Говорит – весь транспорт выезжает всегда с проверкой. Об ужасном состоянии маршруток слышит впервые.

Глава Киевпастранса Фактам подтвердил – тормоза у горе-маршрутки исправны. Действия водителя объяснить пока не могут.

И проверять стоит не только автобусный парк, где произошел ужасный инцидент. Сплошной бардак и на других предприятиях. Но журналистские материалы об этом столичная власть упорно игнорирует.

Напомним, вечером 21 марта водитель маршрутки №155 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил трех женщин на пешеходном переходе.

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