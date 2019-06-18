Водитель, проехавшийся по пешеходному мосту в Киеве, скрывается от копов: кто он такой

Водитель, который катался на авто по новому пешеходному мосту в столице – прячется от полиции дома.

Об этом сообщило издание dtp.kiev.ua. Там также утверждают – водителя зовут Никита, ему 26 лет, авто стоит в подземном паркинге на Предславинской. Причем человек предлагал заплатить за удаление сообщения.

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Ранее он тоже нарушал правила – например, в мае ездил по встречной полосе в центре столицы. Сейчас патрульные ищут свидетелей и просят их позвонить по номеру 102, чтобы помочь наказать нарушителя.

Напомним, накануне соцсети возмутило видео, которое выложила в Instagram пользовательница Александра Раи. Она похвасталась тем, как смогла проехать по новому пешеходному мосту на своем авто. Вскоре видео женщина удалила, но его уже распространили в сети, а подвиг задокументировали прохожие. Нарушителю грозит административное наказание.

К слову, Факты ICTV рассказывали об открытии нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

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