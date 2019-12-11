Водители живут в машинах: очереди на западных границах Украины достигли 20 км
Критическая ситуация сложилась на западных границах Украины. На Волыни водители грузовиков перекрыли международную трассу.
На границе с Польшей там стоят более 800 грузовиков, перед пунктом пропуска Ягодин очередь на 20 километров. Пересечь границу не могут уже шестые сутки. Сотни водителей живут в машинах без удобств.
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Похожая ситуация и в Закарпатье перед пунктом пропуска Тиса-Захонь на украинском-венгерской границе. Там сотни грузовиков протянулись в очереди на 12 километров. Есть сложности и на границе со Словакией.
Таможенники объясняют, что водители получили международные разрешения на грузовые перевозки, выдачу которых восстановили неделю назад. Поэтому с документами все рванули на выезд из Украины.
Таможенники пытаются договориться с польской стороной, чтобы там увеличили квоты на проезд грузовиков.
На Закарпатье очередь возникла, потому что закончились разрешения на проезд по территории Польши. Поэтому фуры вынуждены ехать в Европу через закарпатские пункты пропуска.
У Ужгорода перед границей со Словакией также несколько сотен грузовиков. Очередь уменьшится накануне нового года, прогнозируют водителя.
Напомним, с 1 марта 2020 года в Украине могут отменить норму, которая позволяла гражданам страны пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.