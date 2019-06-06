Водоканалы обанкротятся за месяц! Возможные последствия новых тарифов на свет

Новый рынок электроэнергии все ближе. Уже с 1 июля тарифы на свет может регулировать не государство, а так называемая свободная конкуренция. И хотя чиновники уверяют, что электричество не подорожает, специалисты уверены в обратном. Ожидается, что в лучшем случае тарифы вырастут на четверть, в худшем – аж в 1,5-2 раза.

Такие колебания станут шоком для украинской экономики.

Подорожание электроэнергии для бизнеса приведет к цепной реакции, за счет которой бизнес станет менее конкурентоспособным, будет платить меньше налогов, будет инфляция и позже – девальвация. Со страхом нового рынка ожидают и местные общины, ведь рост цен сильнее всего ударит по жилищно-коммунальной сфере. И как закон будет работать, на местах до сих пор не знают.

Но уже сейчас понятно: даже при небольшом росте тарифов на свет обанкротятся украинские водоканалы. Буквально за месяц. Ведь синхронно повысить свои тарифы они не успеют, им их устанавливает Нацкомиссия по энергетике. А в долг электричество водоканалам больше не продадут.

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Муниципалитеты и коммунальщики настаивают: такой рынок электричества до добра не доведет. Поэтому реформу нужно перенести и сильно доработать. А потом – еще и протестировать. Солидарны с такой позицией и народные депутаты.

Сейчас парламенту рекомендуют отложить рынок на 3 месяца. Но коммунальщики предупреждают: так быстро все не протестируют. И боятся, что реформа может сорвать отопительный сезон. Поэтому советуют перенести рынок на весну.

Но пока Верховная Рада так и не приняла нужного решения. Поэтому отечественные потребители электричества ожидают как никогда «жаркого» июля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, вырастут ли цены на свет.

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