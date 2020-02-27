Водоснабжение Ивано-Франковска под угрозой из разлива нефти в реку

На Прикарпатье прямо в реку течет тонна нефти, кто-то намеренно повредил трубопровод. Второй день нефть пытаются собрать, но вода до сих пор покрыта черными пятнами. Это огромный вред всему живому в реке. Горный поток запрудили ветвями, нефтяная гущу пытаются выловить с помощью палок, лопат и граблей.

Загрязненная вода течет в Быстрицу Надвирнянскую, а эта река наполняет водозабор, которым пользуется весь Ивано-Франковск. За 2019 год было не менее 10 подобных случаев, признают нефтяники. Впрочем, качественно противодействовать чрезвычайной ситуации до сих пор не научились. Детали в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, на заседании правительства приняли законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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