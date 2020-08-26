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Воды было по колено: в Виннице ливень подтопил улицы

В Виннице прошел сильный ливень, который затопил несколько районов города и повалил деревья.

Кроме того, одно дерево упало на крышу троллейбуса с пассажирами. К счастью, пострадавших нет. А еще два ствола разбили несколько легковых автомобиля.

На восьми улицах Винницы работают спасатели, а работники ГСЧС до сих пор откачивают воду из частных домов, где уровень воды иногда достигал полуметра.

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Также сильный ливень был и в столице Украины. Улицы затопило. Из-за подтопления дорог было затруднено движение. На некоторых автодорогах сервисы показывали максимальный уровень пробок. Однако уже к обеду ситуация на дорогах улучшилась.

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