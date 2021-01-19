Огнекрещение на Майдане: как мирные митинги превратились в Революцию Достоинства

Семь лет назад мирный Майдан в Киеве против режима Януковича превратился в Революцию Достоинства.

В центре столицы начались силовые противостояния митингующих с полицией. Тогда на Грушевского впервые загорелись шины и этот день назвали Огнекрещением.

В сторону стражей порядка летели камни, затем — бутылки с зажигательной смесью. Силовики отвечали шумовыми гранатами и выстрелами. Тогда появились первые раненые.

Всего в столкновениях 19 января пострадали более 200 человек. В регионах тоже активизировались протесты. Так миллионы людей в стране отреагировали на принятие диктаторских законов, которые существенно сужали конституционные пара и свободы.

В последующие дни протесты только усиливались. А уже через три дня было расстреляно первых активистов Майдана.

Тогда 16 января с грубым нарушением регламента парламент запретил мирные протесты и ввел уголовную ответственность за критику власти в СМИ. Эти законы окрестили диктаторскими, но они не остановили волну народного гнева, а еще больше разозлили украинцев.

В отличие от митингующих, лидеры оппозиционных сил к радикальным действиям были не готовы. Утихомирить толпу пытался Виталий Кличко. Но попал под горячую руку протестующих и его облили из огнетушителя.

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Разъяренные майдановцы уже никого не слушали. В сторону силовиков летели коктейли Молотова, дымовые шашки, загорелись шины.

В ответ на коктейли Молотова силовики бросали светошумовые гранаты, стреляли и даже применяли в морозную погоду водометы. Тогда в больницах оказались десятки человек с обеих сторон баррикад.

Именно Огнехрещение стало переломным днем ​​Революции Достоинства, когда мирный протест перешел в ожесточенное противостояние активистов с вооруженным до зубов режимом.

Власть Януковича всячески пыталась подавить Майдан. Пытала активистов и несколько раз устраивала штурмы. Но тогда и никто не мог и представить, что уже через месяц эти протесты завершатся расстрелом, и главная площадь страны будет усеяна телами.

С 2014 года в Украине ежегодно отмечают День достоинства и свободы, учрежденный в честь двух событий — Оранжевой революции и Революции достоинства.

В этот день обычно вспоминают начало революций и события тех дней.

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