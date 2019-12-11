Огонь не смолкает: как враг маскирует выстрелы с наступлением сумерек

На подступах к Мариуполю как всегда жарко. Боевики все чаще атакуют из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военнослужащие говорят, что на провокации противника отвечают только в крайних случаях.

В приазовских степях противник стреляет прицельно и не смолкает почти круглосуточно. Но наиболее интенсивный огонь открывает с наступлением сумерек. Тогда использует и беспилотники. А на крупнокалиберные пулеметы пророссийские боевики устанавливают пламегасители, чтобы не засекли их огневую точку.

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Главное правило на опорных пунктах – никогда не расслабляться и не терять бдительности. Несколько раз вражеские диверсионные группы безуспешно пытались подобраться к армейцам.

Несмотря на военные действия, наши военные пытаются обустроить быт – утеплили блиндажи пеной, клеенкой, набросали дополнительный слой мешков, двери и одеяла.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как потусторонние силы помогают бойцам ООС.

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