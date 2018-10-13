Огонь и железо: фестиваль КовальФест в Днепре

Кованый талисман города и гимн Украины на наковальнях. В Днепре с размахом продолжается всеукраинский фестиваль КовальФест. Впервые в город съехались более 30 лучших мастеров огня и железа.

Александр из Бердянска ковалюет четыре года, его работы украшают родной город. На фестивале в Днепре мужчина показывает 200-килограммового дракона – свою лучшую скульптуру.

Скульптуры привез гость из Чили, их оценили уже на других фестивалях мира. В руках Флавио за считанные часы металл превращается в птиц или хрупких балерин.

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На фестивале можно купить готовые изделия, а можно выковать свои. В фотозоне гости оставляют отпечаток металлического клейма на специальной доске.

К фестивалю кузнецы подготовили буквы для будущей стальной азбуки Днепра. По замыслу организаторов, она как и талисман города, станут новыми туристическими объектами.

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Опубликовано Октябрь, 13 в 19:19



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