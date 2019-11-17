Волонтерское движение Motohelp: в каких ситуациях помогают мотоблаготворители

За последние годы в Киеве и Киевской области значительно увеличилось количество машин. Чтобы избежать километровых пробок. водители, а также службы доставки часто предпочитают мотоциклы. Маневренность этих транспортных средств часто подталкивает их владельцев к нарушению правил дорожного движения, в результате чего происходят ДТП. Тогда им на помощь приходит Motohelp – волонтерская спасательная организация.

Мотоциклист осуществляет срочную доставку в Киевский областной центр крови. В его сумке – гемоконтейнер, содержание которого спасет чью-то жизнь.

Летом этого года волонтеры общественной организации Motohelp решили, что могут больше, чем помогать пострадавшим в ДТП. Тестовые заезды показали, что в столичном трафике мотоцикл справляется с доставкой в ​​среднем на час быстрее авто. В случае если надо довезти кровь, это время играет решающую роль для спасения жизни. Motohelp подписал соглашения о сотрудничестве с киевским областным и городским центрами крови.

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Все началось с группы единомышленников на мотоциклах, которые на месте ДТП оказывали велосипедистам и мотоциклистам юридическую, психологическую и техническую помощь.

За почти 12 лет Motohelp перерос в масштабную общественную организацию.

Волонтеры скорее полиции и скорой приезжают на место происшествия, а их отчеты приобщаются как материалы к судебным делам. На официальной странице организации в Facebook – множество благодарных отзывов.

Все волонтеры сертифицированы после прохождения курсов домедицинской помощи.

Motohelp разработал целую систему, которая ежедневно слаженно работает на всех уровнях: это операторы горячих линий и чатах в соцсетях, и волонтеры, которые регулярно сменяют друг друга на дежурстве, готовы в любой момент выехать на ДТП или на доставку крови.

Останавливаться на достигнутом Motohelp не собирается.

Волонтеры очень надеются на поддержку со стороны местных властей, ведь в планах – создать мощную систему реагирования совместно с государственными структурами, в частности помогать скорой.

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