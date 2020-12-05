Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Волонтеры в Украине: как работают благотворительные организации

В 2013 году волонтеры помогали выстоять активистам на Майдане. В 2014 году – взяли на себя обязательства государства и начали поднимать украинское войско. Сейчас они вместе с медикам на передовой коронавирусного фронта.

Тарас Чмут так же не смог в начале войны стоять в стороне и ушел добровольцем на фронт. Сейчас он руководитель одного из крупнейших благотворительных фондов Вернись живым, который, даже на седьмом году войны помогает нашим армейцам на передовой.

Волонтеры помогают техническим обеспечением и боеприпасами. Именно работники фонда первыми организовали массовое тестирование армейцев, когда в Украине началась эпидемия коронавируса. На сегодня фонд собрал для войска помощи почти на 180 млн грн.

Читайте: Наполненные энергией Майдана и закаленные войной: как волонтеры меняют Украину

А благотворительный фонд Свои ежедневно обеспечивает до 20 человек кислородными концентраторами. В масштабах страны это не так и много, однако они спасают человеческие жизни. Соучредитель организации Леся Литвинова помогает украинцам даже на руках с трехмесячным ребенком.

Волонтеры делают для Украины важное дело. Они волнуются за тех, кому еще не успели помочь и радуются за тех, кого спасли.

День волонтера

С Всемирным днем волонтера 5 декабря украинцев поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. В своих соцсетях политик обратился ко всем гражданам, причастным к волонтерскому движению, и поблагодарил за решающий вклад в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины.

Теги: , , ,

По теме

Ваш вклад был решающим: Зеленский поздравил украинцев с Днем волонтера
Ваш вклад был решающим: Зеленский поздравил украинцев с Днем волонтера
День волонтера: лучшие поздравления в картинках
День волонтера: лучшие поздравления в картинках
Конспект, который хочется перечитывать — STEM is FEM научил школьниц скрайбингу
Конспект, который хочется перечитывать — STEM is FEM научил школьниц скрайбингу
1 декабря в Украине пройдет День добрых дел
1 декабря в Украине пройдет День добрых дел
В Лондоне бездомные смогут две недели пожить в отеле с трехразовым питанием
В Лондоне бездомные смогут две недели пожить в отеле с трехразовым питанием
Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИДИЛ и Аль-Каиды
Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИДИЛ и Аль-Каиды
Беларусь готовит санкции против украинских чиновников
Беларусь готовит санкции против украинских чиновников
Такой футбол нам не нужен. Шовковский и Шевченко прокомментировали решение по матчу Швейцария — Украина
Такой футбол нам не нужен. Шовковский и Шевченко прокомментировали решение по матчу Швейцария — Украина
Вверх Вверх