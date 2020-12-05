Волонтеры в Украине: как работают благотворительные организации

В 2013 году волонтеры помогали выстоять активистам на Майдане. В 2014 году – взяли на себя обязательства государства и начали поднимать украинское войско. Сейчас они вместе с медикам на передовой коронавирусного фронта.

Тарас Чмут так же не смог в начале войны стоять в стороне и ушел добровольцем на фронт. Сейчас он руководитель одного из крупнейших благотворительных фондов Вернись живым, который, даже на седьмом году войны помогает нашим армейцам на передовой.

Волонтеры помогают техническим обеспечением и боеприпасами. Именно работники фонда первыми организовали массовое тестирование армейцев, когда в Украине началась эпидемия коронавируса. На сегодня фонд собрал для войска помощи почти на 180 млн грн.

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А благотворительный фонд Свои ежедневно обеспечивает до 20 человек кислородными концентраторами. В масштабах страны это не так и много, однако они спасают человеческие жизни. Соучредитель организации Леся Литвинова помогает украинцам даже на руках с трехмесячным ребенком.

Волонтеры делают для Украины важное дело. Они волнуются за тех, кому еще не успели помочь и радуются за тех, кого спасли.

День волонтера

С Всемирным днем волонтера 5 декабря украинцев поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. В своих соцсетях политик обратился ко всем гражданам, причастным к волонтерскому движению, и поблагодарил за решающий вклад в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины.