Они защищают Украину: история Александра, который в 18 лет пошел в ВСУ

Когда началась российско-украинская война, уроженцу Херсонской области Александру было всего 15 лет.

Новая историческая реальность изменила все. Три года он мечтал о том, чтобы защищать Украину.

После совершеннолетия уже на следующий день был в военкомате. Попал в ряды морской пехоты.

Штормовые береты и их лозунг “Верные всегда” — привлекали. А потом уже на передовой привыкал к капризам приазовской непогоды.

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В 2017 году враждебные обстрелы были мощными, интенсивными и плотными. Это были первые экзамены войной.

— Сначала тяжело было, когда были первые обстрелы. Затем потихоньку привыкал к ним и сейчас уже все нормально, — рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

Накануне Дня Вооруженных сил Украины Александру вручили Казацкий крест третьей степени.

О том, что Сашу наградили, его родные узнают только из новостей.

Александр говорит, что главный источник его вдохновения и мотивации — это младшая 12-летняя сестренка.

И свято верит, что его мечта, чтобы маленькая Анечка жила в свободной и независимой Украине, исполнится.

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