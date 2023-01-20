Они выдержали – не выдержал бетон: в Украине отмечается День защитников Донецкого аэропорта

С них началась история новой украинской героики. Восемь лет назад они первыми показали стране пример несокрушимости 242 дня обороняя Донецкий аэропорт. «Киборги» – как их еще называют и ныне держат строй. Многие погибли, защищая нашу страну уже во время полномасштабного вторжения.

Те бои станут одними из первых самых ожесточенных. Потом о защитниках ГАП скажут: «они выдержали, не выдержал бетон». А сами воины войдут в историю как Киборги. Официально – более ста из них – посмертно.

Некоторые продолжат служить и в горячую фазу войны, и когда на фронте наступит так называемое «перемирие», которое ежедневно будет срывать Россия. Тем временем они оттачивают военное мастерство, учат воевать других. Впрочем, поднимает дух пример тех, кто продолжил историю несокрушимости начатую Киборгами.

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