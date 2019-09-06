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ВОЗ назвала самую пьющую страну Европы

Больше всего спиртного в странах Евросоюза пьют в Литве.

К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Так, в балтийской стране жители за год выпивают 15 литров спирта. Исследования проводились в течение шести лет.

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В пятерку самых пьющих стран также вошли Чехия, Германия, Ирландия и Люксембург, где пьют по 13 литров алкоголя. Наименьшими любителями выпивки оказались итальянцы и норвежцы.

К слову, Украина поднялась на 10 пунктов в рейтинге привлекательности стран для туристов.

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