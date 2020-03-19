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Факты / Видео / Украина

Воркаут по YouTube. Харьковские тренеры проводят занятия онлайн

Коронавирус заставляет менять привычный образ жизни и подстраиваться под ограничительные меры. Пока сотни тысяч детей по всей стране сидят на карантине, учителя и тренеры придумывают новые формы занятий.

Например, харьковские воркаутеры снимают на видео свои тренировки, видеоролик заливают в YouTube, а дети дома должны это повторить. Все как на обычной тренировке, единственное, что упражнения адаптированы под домашние условия. Ролики будут снимать раза в неделю. Воркаутеры призывают привлекать к тренировкам всю семью и обязательно прислать тренеру фото или видеодоказательство домашнего задания. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как работает транспорт в Киеве во время карантина.

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