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Враг атаковал поселок Травневое: стреляли в огороды и дома

В эти выходные пророссийские боевики атаковали поселок Травневое из ручных противотанковых гранатометов. Стреляли прямо в огороды и дома местных.

У военных с местными договоренность. После каждого обстрела все выходят на дорогу, чтобы понять степень повреждений и оказать необходимую помощь. В это время саперы осматривают место обстрелов, для обнаружения вражеских боеприпасов.

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Сколько боеприпасов зарыты в городах селян за эту зиму, неизвестно. Неразорвавшиеся боеприпасы не всегда можно выявить при осмотре. Но перед весенне-полевыми работами хлопот у саперов увеличится.

Напомним, Укроборонпром представил обновленный БТР с сверхпрочным панцирем. Его уже запустили в серийное производство. Бронемашина выдержит удар даже из крупнокалиберного оружия.

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