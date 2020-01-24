Враг бьет тяжелым калибром: ситуация в Новотошковском

К защитникам Новотошковского можно попасть разве что грузовиком. Легче транспортом месиво грязи со снегом не одолеть.

Отрезок фронта Новотошковское-Орехово Луганской области сейчас один из самых сложных участков передовой. За две недели враг насыпал сюда почти 200 запрещенных мин и полсотни артиллерийских снарядов.

Тяжелым калибром и плотным ударом российские наемники хотят вытеснить их из опорников, уверенны армейцы.

На днях обломки мины вдребезги разбили бойницу. Ребята должны были сводить ее с нуля. Но это, говорят, мелочи. Главное, что все цели. А это, мол, большое везение после такого прилета.

Утихомирить захватчиков сложно, ибо ведут себя подло, стреляют из оккупированных гражданских кварталов, прячась за спинами мирных жителей.

Подобраться ближе боевики пока не решаются. Обходятся тяжелым калибром с длинной дистанции. Но попытки прорыва наши воины не исключают.

Факты ICTV ранее писали о том, что оккупанты хотят оттеснить армейцев от линии фронта.

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