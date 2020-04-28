Враг еще празднует Пасху. Боевики хаотично стреляют под алкоголем

Военные, которые защищают украинские позиции неподалеку Торецкая сегодня улыбаются. Ровно 6 лет назад было сформировано их батальон. Празднований, конечно, не будут устраивать, ведь за считанные сотни метров уже позиции российских оккупантов. Поэтому нужно всегда быть на страже.

Армейцы рассказывают, в последние дни огневая активность врага несколько снизилась. Объясняют тем, что по ту сторону линии фронта празднований Пасхи до сих пор не прекращали. И под действием алкоголя противник может открывать огонь наугад.

Они могут постреливать утром или вечером. Потом не раз наблюдали, что они из окопов выбрасывают бутылки из-под водки. Наблюдали и с гитарой ходили, развлекаются так, — военнослужащий ВСУ.

Но так себя враг ведет только вблизи этих позиций. На соседних ситуация хуже. Только за минувшие сутки боевики не менее 9 раз нарушали режим тишины, используя запрещенное вооружение. Как следствие, двое наших военных получили ранения и сейчас находятся в госпитале.

Факты ICTV ранее писали о том, что враг ударил по позициям ВСУ у Катериновки из 120-мм миномета.

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