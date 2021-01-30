Враг копает окопы и ведет обстрелы наших позиций — сводка ООС

Украинские военные в последние месяцы лишь наблюдают за врагом. Открывать огонь разрешено только в ответ, и то в случае, если армейцам угрожает опасность. Зато российские наемники палят, когда им заблагорассудится.

Кроме обстрелов вражеские войска постоянно готовятся к активным боевым действиям. Обустраивают свои огневые позиции и роют окопы.

На позициях под временно оккупированной Горловкой уже несколько месяцев наши защитники не наблюдают вражеских квадрокоптеров, впрочем,гул техники последнее время, за оккупированными терриконами слышать все чаще.

Несмотря на обстрелы и постоянный гул техники, на украинских позициях самым опасным является вражеский снайпер.

Провокации сепаратистов

В зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные продолжают фиксировать провокации пророссийских боевиков.

Постоянные обстрелы со стороны оккупантов наши защитники связывают с активными учениями врага на полигоне.

Военнослужащий ВСУ с позывным Фокс рассказал журналистам, что сразу за Горловкой сепаратисты оборудовали свежий полигон.