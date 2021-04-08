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Факты / Видео / Украина

Враг кроет позиции железным дождем: на передовой погиб боец из Черниговщины

На передовой напряжение не спадает. Сегодня было 11 вражеских атак и погиб один наш защитник — 22-летний матрос Денис Юшко из Николаева. Он служил в 36-й бригаде морской пехоты, которая защищает подступы к Мариуполю. А накануне еще один армеец получил ранение.

В окрестностях Невельского все бойцы опытные, отбыли много ротаций, некоторые на войне с самого начала. Но вот такую ​​железку увидели впервые. Обломки похожи на мину, а хвостовик неизвестно от чего. На вооружении украинской армии такого нет.

Эти куски металла, железным дождем накрывали позицию в то утро, смертельно ранив старшего лейтенанта Владимира Шпака.

Пока сюда неслось авто для эвакуации, воин псевдо Белый пытался спасать Владимира в сыром окопе, который все еще вздрагивал от взрывов. Но о таком ранения говорят — не совместимо с жизнью.

Воин родом из Чернигова. Ему было 37. Последние три из которых провел на войне. Командовал взводом. Был подчиненным и начальником, и за друга, и за психолога.

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Невельское — фронтовой поселок под оккупированным Донецком — в оперативных сводках ранее появлялся очень редко. Что такое обострение, о котором все говорят на мирной земле, здесь теперь видят и слышат каждый день.

Из-за обострения ситуации на фронте 8 апреля на Донбасс поехал Владимир Зеленский.

В последнее время российские наемники систематически нарушают режим всеобъемлющего прекращения огня, из-за вражеских обстрелов Украина ежедневно теряет бойцов.

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