Враг на Донбассе стал более дерзким — не прячется и закидывает силы ВСУ ВОГами

Противник на Донбассе в последнее время стал более дерзким. Потому что знает, что украинцы первыми стрелять не будут, поэтому боевики даже не прячутся.

Не прячут и свою технику. С помощью беспилотников передают нашим армейцам подарки. Накануне вражеские дроны сбрасывали семнадцатые ВОГи возле Богдановки и Старогнатовки. Как следствие — один наш военнослужащий получил осколочное ранение.

Сейчас наши армейцы чуть ли не на каждой из позиций рассказывают: днем ​​противник обустраивает позиции, окапывается, а вот ближе к вечеру — открывает огонь. Подробности — в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинские бойцы отгоняют врага на передовой.