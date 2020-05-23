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Факты / Видео / Украина

Враг на Донбассе стал более дерзким — не прячется и закидывает силы ВСУ ВОГами

Противник на Донбассе в последнее время стал более дерзким. Потому что знает, что украинцы первыми стрелять не будут, поэтому боевики даже не прячутся.

Не прячут и свою технику. С помощью беспилотников передают нашим армейцам подарки. Накануне вражеские дроны сбрасывали семнадцатые ВОГи возле Богдановки и Старогнатовки. Как следствие — один наш военнослужащий получил осколочное ранение.

Сейчас наши армейцы чуть ли не на каждой из позиций рассказывают: днем ​​противник обустраивает позиции, окапывается, а вот ближе к вечеру — открывает огонь. Подробности — в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинские бойцы отгоняют врага на передовой.

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