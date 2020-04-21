Враг на передовой использует разведку и снайперов: ситуация в зоне ООС

Обязательная дезинфекция рук перед каждым приемом пищи — обязательная процедура для армейцев. С начала карантина на востоке даже в полевых условиях безопасность — самое главное.

Беречь друг друга — правило украинских военных. Будь то от вируса или врага. Хотя на позициях под Луганском в последние дни в основном тихо, но российский оккупант иногда все же провоцирует.

Сохранить жизнь помогает удачное месторасположение на холме. Впрочем, враг недалеко, каждый раз напоминает о себе, используя свою разведку. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сюжете Владислава Круглова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как коронавирус осложнил работу воинов на передовой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.