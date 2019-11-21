Враг не прекращает огонь на Донбассе – раненых бойцов спасают под обстрелами

В зоне проведения ООС накануне были ранены 7 военных, 6 из них – возле Гладосово. Забрать раненых боевики не давали, постоянно обстреливая наши позиции.

Пули из крупнокалиберных пулеметов, осколочные гранаты из АГС сыпались на бойцов больше часа. Украинская сторона дважды запрашивала режим тишины для эвакуации раненых. Оккупанты соглашались и открывали огонь снова.

Военные медики вместе с группой АСАР один за другим вывозили раненых.

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Несмотря на обострение на фронте, штаб фиксирует уменьшение атак боевиков. На Авдеевской промзоне подтверждают – тихо. Но тишина под Авдеевкой не такая, как во всей Украине.

– Ночью летали РПГшки, из пулемета работали. За всю ночь, если суммарно, то минут 30-40. Но для этих позиций – это тихо, – отметил военнослужащий ВСУ с позывным Мак.

К слову, Факты ICTV рассказывали о хитростях врага на передовой.

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