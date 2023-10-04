Враг не спрячется и не уйдет: спецы из Альфы показали, как управляются с дронами

Группа спецназовцев Альфа активно охотится дронами на врага, где бы тот ни прятался и как бы быстро не мчался. С начала полномасштабной войны они уже выполнили множество рискованных задач, поэтому даже придирчивым ведением собственной статистики уничтоженной техники и живой силы противника пренебрегают, потому что иногда работы бывает настолько много, что двигатели их беспилотников не успевают остыть.

На подъезде к линии фронта они быстро и без лишней суеты проверяют амуницию и надевают броню. Далее спецназовцы Альфы СБУ отправляются на боевое задание.

Кроме оружия, альфовцы несут еще и целую кучу обмундирования, чтобы умело уничтожать врага. Спецназовец с псевдо Самурай готовит Starlink.

– Здесь не нужна скорость, здесь нужно все правильно подключить. Потому что если военные используют Starlink более стационарно, то нам приходится его постоянно носить туда-сюда, – отмечает спецназовец подразделения Альфа УСБУ в Запорожской области Самурай.

Альфовцы СБУ уже снискали себе среди врагов злой славы, ведь уничтожили многочисленное количество российской техники. Не забывают наши защитники и о вражеских дронах, на которые охотятся с помощью антидронового ружья, которое может быть готово к бою всего за одну минуту.

До полномасштабной войны задачи подразделения были несколько иными. Но пришлось овладевать беспилотниками, и теперь каждый день с дронами для альфовцев уже как рутина. Из нескольких зайцев, которые замечают наши охотники, выбирают, конечно, тех, кто пожирнее.

– Если есть несколько единиц техники, то выбираем по приоритету. Если есть тяжелая техника – танк и БТР, то в приоритете – танк. В среднем можно использовать около килограмма боеприпасов. Этого в принципе достаточно для поражения и техники, и живой силы противника, – говорит спецназовец подразделения Альфа УСБУ в Запорожской области Самурай.

Глаза альфовцев в небе – Mavic. Им управляет спецназовец с псевдо Бандерас. Говорит, что были случаи и воздушного сражения между дронами.

– Было несколько раз, что видели Mavic врага, видели другие дроны и пытались их брать на таран, – отмечает спецназовец подразделения Альфа УСБУ в Запорожской области Бандерас.

Отработав по врагу, парни собираются и меняют позицию, чтобы самим не стать мишенью.

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