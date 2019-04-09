Враг понимает только язык силы: как бойцы ООС отвечают на обстрелы

Пули свистят над головой. Защитники Верхнеторецкого говорят: здесь изрядно активизировались вражеские снайперы. Мешают нашим воинам. Но украинским армейцам есть что им противопоставить.

Снайперский огонь беспокоит бойцов бригады Холодный Яр. Днем, говорят, легче, потому что солнце ослепляет врага. Поэтому кремлевские наемники почти не стреляют. А вот на рассвете и под вечер ситуация очень напряженная.

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Российские оккупанты бьют из снайперских винтовок большого калибра. Однако арсенал вооружения, которое применяет враг, значительно шире. Украинские военные не молчат и отвечают на каждый обстрел. Причем адекватно.

Станковый противотанковый гранатомет выручает, когда кремлевские наемники палят из тяжелого вооружения. Он может остановить и вражеский танк. Противник, убеждают воины, понимает только язык силы.

Российские оккупанты почти не открывали огонь на Донецком направлении в день выборов. Эскалация началась после объявления первых результатов. И будет продолжаться, предполагают военные, по меньшей мере еще две недели.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что военные ООС повышенные выплаты получат в апреле.

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