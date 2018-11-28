Военное положение в Мариуполе: ажиотажа и паники нет, все работает в штатном режиме

Введение военного положения, которое согласно приложению к закону уже действует два дня, в самом большом приазовском городе Мариуполе не ощущается. Несмотря на то, что этот регион наиболее опасен из-за пиратских действий России в Азовском море, все работает в штатном режиме. Паники нет. И каких-то жестких мер власть пока не планирует.

Никаких мер, как то конфискации автотранспорта, трудовой повинности, или расквартирования личного состава не будет. Лишь некоторые меры, например комендантский час, ограничения торговли спиртным могут реализовать, но только в случае оперативной необходимости или обострения ситуации.

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Сейчас в Мариупольском порту под загрузкой два больших сухогруза. Остальные нагруженные ждут разрешение выхода в море. Задержки уже насчитывают до 10 дней. Заправляется горючим и корабль пограничной службы Донбасс. Это одно из крупнейших наших судов морской охраны. Сейчас все наши катера регулярно находятся на рейде в Азовском море. Моряки говорят – ежедневно наблюдают по пять-шесть лодок российских оккупантов, которые находятся в Азове, но пока новых провокаций с их стороны не было.

В самом городе ажиотажа нет, движение пассажирских поездов и расписание работы автовокзала без изменений. В штатном режиме работают школы, детсады, больницы, и объекты социальной сферы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Мариуполь с размахом отпраздновал День города.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 15:17



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