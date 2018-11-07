Воины ООС уничтожили двух боевиков: ситуация на Донбассе
На фронте пока без обострений. За прошедшие сутки было 10 вражеских атак. Один наш военный ранен.
Под обстрелами Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь. Кремлевские наемники били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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По данным разведки, вчера двое оккупантов уничтожены и двое ранены. Ведь наши армейцы на провокации не отвечают. Однако и наглеть врагу не дают. Открывают огонь во время шквального обстрела.
Украинские военные напоготове. И говорят: ситуация под контролем объединенных сил.
К слову, Факты ICTV сообщали, что Россия признала “выборы” на Донбассе.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!